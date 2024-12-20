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TBMM önündeki "Geçinemiyoruz" protestosuna polis müdahalesi

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"Halk için bütçe, Demokratik Türkiye" sloganıyla bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yaparken polis müdahalesiyle karşılaştı. Meclis önünde yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

2025 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yapmak istedi. "Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından biber gazlı müdahaleyle engellendi.

ANKARA'DAKİ PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ

Sendikaların öncülüğünde düzenlenen 'Geçinemiyoruz' eylemlerinin bir yenisi bugün yapıldı. Ankara'da toplanan ve meclise yürümek isteyen işçi ve emeklilere polis ekiplerinden müdahale geldi.

Emeklilerin basın açıklamasına da izin verilmedi. Ekipler eylemcilere müdahale etmeye başlayınca meclisin arka yolundan meclis önüne çıkmak isteyen emekliler polis müdahalesiyle engellendi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olgunlar Sokak'ta meydana gelen müdahale anında eylemcilere biber gazı ile müdahale edildi. Ardından sendikalar, Sakarya Caddesi'ne gelerek açıklama yapmaya başladı. Sendikalar gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler.

TBMM önündeki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Malasef bu iyi günlerimiz

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Haber YorumlarıH G:

Sabah suriye. Akşam suriye. Ülkede 7/24 gündem suriye. Gerçi bunu söyleyince bu sayfadaki yerli ve milliler(!) kızıyor da millet geçinme derdinde. Hakkını da mı aramasın. Aynı şekilde bu memurlar, suriyeliler eylem yapsa böyle müdahale edebilir miydi?

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

Suriyeliler günlerce meydanlardaydi bir tek müdahale yapmadınız gücünüz hak arayanlarami yetiyor yazıklar olsun

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

eskiden 5 asker şehit olsa sokalara dökülürdü millet zamlara tepki verirdi. adam öldürmek kadın kesmek ırza geçmek HAK aramaktan daha kolay oldu ülkemde..

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

tek adam rejımlerınde boyle maleseff

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Önemli olan bu olay değil bence! Önemli olan bu olaylar bu duruma nasıl, neden, ne için, kim yada kimler tarafından oluşmuştur. Yıllarca çıkılan bir yolda ilerlerken hiç bir sorun yaşanmazken ; neden şimdi sorun yaşıyoruz. Bunun sebebi incelenmelidir. Sonuç çok basit: önceki Temmuz dan beri devam eden serbest piyasa ekonomisinde ki denetimsizlik ve zincirlerin acımasız tavırları yüzünden, emeklilere verilmeyen zam ve düşük oranlar bizi bu noktaya taşımıştır. Sayın Reis 'ım el atacak kesinlikle

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