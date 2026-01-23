Haberler

TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı
Güncelleme:
TBMM, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin tutanaklarını internet sitesinde yayımladı. 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen bu ziyaretin tutanakları, ilgili komisyon toplantısında da okunmuştu.

TBMM, üç milletvekilinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanaklarını internet sitesinde yayımladı.

Terörist başı Abdullah Öcalan ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında görüşmeye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ziyaret tutanakları TBMM sitesinden yayımlandı.

Heyet 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı'yı ziyaret etmişti. Daha sonra tutanakların özeti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda okunmuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
