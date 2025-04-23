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TBMM'nin 104. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması

TBMM'nin 104. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe önemli isimler katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yabancı misyon şefleri ve milletvekilleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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