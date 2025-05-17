TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'El birliği, gönül birliği ile terör belasından, milletimizi, 86 milyonu kurtaracağız'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "El birliği, gönül birliği ile terör belasından asli milletimizi 86 milyonu kurtaracağız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri' programına katıldı. Akar, dünyanın her yerinde gerilimlerin olduğunu belirterek, "Bunların ne zaman çatışmaya dönüşeceği belli değil. Bunların en yenisi Hindistan Pakistan. Biz hiçbir şekilde provokasyona gelmeyeceğiz, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Kuşbakışı baktığımızda güneyimizde İsrail'in soykırımını görüyoruz. Yukarı baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu amacın gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız"

PKK'nın YPG'den hiçbir farkının olmadığını belirten Akar, "PKK eşittir YPG, YPG eşittir PKK. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse, PKK da YPG de hiçbir şekilde Kürtlerin Zazaların temsilcisi değildir, bunu bilmemiz lazım. Biz tek yüreğiz, bunun en basit kanıtı şehitlikler. Gidin bakın Çanakkale'ye, o şehitliklerde bütün coğrafyadan insanlar var. Bu devleti beraber kurduk, bizim devletimiz. Birliğimizi kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Devlet Bahçeli ile başlatılan, Cumhurbaşkanımız ile yürütülen Cumhur İttifakının, devletin iradesi var. Devlet diyor ki örgütü feshedin, silahları bırakın. Herkes elini taşın altına koysun, bu amacın gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız. El birliği gönül birliği ile terör belasından asli milletimizi 86 milyonu kurtaracağız. Burada taviz al ver yok. Bu konuda herkes ağzından çıkanı kulağı duyacak. Hiçbir şekilde Mehmetçiğimize, jandarmamıza, polisimize korucumuza laf söyletmedik söyletmeyiz. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye için ne lazımsa yapılacak, bunun lamı cimi yok, bu beladan milletimizi kurtaracağız. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye var, bunu herkes kafasına soksun" dedi. - BİNGÖL