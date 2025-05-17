TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "El birliği, gönül birliği ile terör belasından, milletimizi, 86 milyonu kurtaracağız"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'El birliği, gönül birliği ile terör belasından, milletimizi, 86 milyonu kurtaracağız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "El birliği, gönül birliği ile terör belasından asli milletimizi 86 milyonu kurtaracağız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "El birliği, gönül birliği ile terör belasından asli milletimizi 86 milyonu kurtaracağız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri' programına katıldı. Akar, dünyanın her yerinde gerilimlerin olduğunu belirterek, "Bunların ne zaman çatışmaya dönüşeceği belli değil. Bunların en yenisi Hindistan Pakistan. Biz hiçbir şekilde provokasyona gelmeyeceğiz, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Kuşbakışı baktığımızda güneyimizde İsrail'in soykırımını görüyoruz. Yukarı baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu amacın gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız"

PKK'nın YPG'den hiçbir farkının olmadığını belirten Akar, "PKK eşittir YPG, YPG eşittir PKK. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse, PKK da YPG de hiçbir şekilde Kürtlerin Zazaların temsilcisi değildir, bunu bilmemiz lazım. Biz tek yüreğiz, bunun en basit kanıtı şehitlikler. Gidin bakın Çanakkale'ye, o şehitliklerde bütün coğrafyadan insanlar var. Bu devleti beraber kurduk, bizim devletimiz. Birliğimizi kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Devlet Bahçeli ile başlatılan, Cumhurbaşkanımız ile yürütülen Cumhur İttifakının, devletin iradesi var. Devlet diyor ki örgütü feshedin, silahları bırakın. Herkes elini taşın altına koysun, bu amacın gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız. El birliği gönül birliği ile terör belasından asli milletimizi 86 milyonu kurtaracağız. Burada taviz al ver yok. Bu konuda herkes ağzından çıkanı kulağı duyacak. Hiçbir şekilde Mehmetçiğimize, jandarmamıza, polisimize korucumuza laf söyletmedik söyletmeyiz. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye için ne lazımsa yapılacak, bunun lamı cimi yok, bu beladan milletimizi kurtaracağız. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye var, bunu herkes kafasına soksun" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti

Belediye başkanı yanındakilerle birlikte dövüp bu hale getirdi
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı davul zurnayla teslim ettiler

Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı böyle teslim ettiler
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.