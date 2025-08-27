TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 7. Toplantısını Gerçekleştiriyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılacak 7'nci toplantısında, eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandığı anımsatıldı.

Kurtulmuş'un, toplantının açılışında Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sürdürülmesi için gerekli bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirttiği, Türkiye Barolar Birliğinin ve farklı baroların komisyonda dinlenmesinin önemine işaret ettiği, hukuk camiasının süreçteki katkılarının çok değerli ve faydalı olacağını vurguladığı kaydedildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, komisyonun toplumsal rızanın yaygınlaşmasını amaçladığını, Türkiye'nin kendine özgü bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması için komisyon üyeleri ve komisyondaki siyasi partilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ettiği de aktarıldı.

Açıklamada, komisyonun bugünkü toplantısında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ve Van Baro Başkanı Sinan Özaraz'ın dinlendiği, toplantının son oturumunda ise milletvekillerinin değerlendirmelerinin alındığı aktarıldı.

Açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11.00'de Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 7. toplantısını gerçekleştirecektir. Bu toplantıda, önceki dönem Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.