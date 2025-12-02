TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde yer alan Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı ile YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu sunum yaptı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Özgül, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs ve kredi verdiklerini söyledi. Yurtlardaki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için diyetisyenler denetiminde menüler belirlendiğini anlatan Özgül, gelen talepler doğrultusunda öğrencilere sosyal faaliyet imkanı sunduklarını da aktardı.

Özgül, 2025-2026 döneminde başvuruda bulunan 374 bin 17 öğrenciden 358 bin 792'sinin yurtlara yerleştirildiğini, buna göre yüzde 97'lik yerleştirme oranına sahip olduklarını dile getirdi.

Yurtların yüzde 100 hizmet kapasitesi taşıdığını vurgulayan Özgül, aradaki yüzde 3'lük boşluğa ilişkin, "Deprem gerçeğinden sonra testlerden geçemeyen yurtlarımızı tek tek kapatıp fiziki şartlarını yeniliyoruz. Binalar bir anda yapılamayacağı için böyle bir aksaklıkla karşı karşıyayız. Yoksa şu anda yüzde 100 hitap edecek kapasitemiz var. İleride de, gelecek 1 milyon 2 bin kapasite var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kapasiteyi şu anda sunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtlarda engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapıldığını belirten Özgül, "Her 300 kapasitede ilave olarak bir engelli odamız var. Şu anda hiçbir engelli öğrencimizin 'Kredi Yurtlarda barınamıyorum ve imkanım yok' deme şansı yok. Onun için biz engelli öğrencilerin tuvaleti, duşu, onlara özel çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 400 odamız boş şekilde engelli öğrencilerimize hizmet için bekliyor. Gelirlerle yine burada barındırma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Özgül, depremzede olduğunu belgeleyenlerin yurtlarda ücretsiz barındıklarını da sözlerine ekledi.

"Mağduriyetin önüne geçmeye çalışıyoruz"

YTB Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Nişancı, YTB'nin, yurt dışındaki vatandaşların bulunduğu ülkelerdeki statülerinin güçlendirilmesi, anadille ve ana vatanla bağlarının korunması, Türkiye'deki kamu hizmetleriyle koordinasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığını anlattı.

Nişancı, isteyenlerin Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı'na (NESAM) başvuru yapabildiğini anımsatarak, "Biz, hem yönlendirmelerle hem rehberlerle hem de yeri geldiğinde gerekli hukuki desteklerle mağduriyetin önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Yurt dışında eğitim alanlara 15'in üzerinde eğitim verdiklerini kaydeden Nişancı, "Orada yaşanan ayrımcılık konusunda farkındalık oluşturma, ayrımcılık türleri, ayrımcılıkla mücadele, ayrımcılıkla ilgili platformlar nasıl kurulur, ne yapılması gerekiyor, buna karşı neler yapılabilir, bu anlamda çok ciddi ve rağbet gören programlarımız." ifadelerini kullandı.

Nişancı, pek çok dilde ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin rehberler hazırladıklarını da aktardı.

YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu, Türkiye Bursları'na 178 ülkeden başvuru olduğunu, 145 ülkeden uluslararası öğrenciye de burs verildiğini anlattı. Türkiye Burslusu 15 bin uluslararası öğrencinin, farklı üniversitelerde öğrenimlerine devam ettiğinin altını çizen Yakupoğlu, "Bununla birlikte her yıl ortalama 5 bin uluslararası öğrenci bu sirkülasyona katılmakta. Onların tüm süreçlerini Başkanlığımız ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla organize etmekte." diye konuştu.

Yakupoğlu, uluslararası öğrenci çeşitliliğin artırılması ve üniversitelerin uluslararasılaşmasına katkı sunulması için YTB'nin desteklerini sıraladı.

Uluslararası öğrencilerin mezun olduktan sonra da Türkiye ile ilişkilerinin sürdüğünü kaydeden Yakupoğlu, "Bu manada Başkanlığımız da yine mezun öğrencilerin ülkemizle ilişkilerinin devamına yönelik Türkiye Mezunları Koordinatörlüğü aracılığıyla çalışmalarına devam etmekte. Şu anda Türkiye Mezunları Portalı aracılığıyla 150 bin Türkiye Burslusu, burslu veya kendi imkanıyla okuyan uluslararası öğrenciyi sistemimizde tutmaktayız. Onlarla iletişimimizi ve ilişkilerimizi devam ettirmekteyiz." bilgilerini verdi.