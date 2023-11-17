TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Yanık, "Maalesef PKK ve onun arkasındaki güçler, çocukların yaşına ve sağlık durumlarına bakmaksızın eline silah verip, o kirli ve kanlı savaşlarında bir lojistik malzeme olarak gördükleri yavrularımızı kandırarak dağlara çıkardılar. Devlet olarak, AK Parti olarak, 22 yıldır terörle mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Derya Yanık, beraberinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurduseven, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile birlikte, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Yanık ve beraberindekiler, ailelerle tek tek görüşerek, çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını dinledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yanık, ailelerin mücadelesini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini söyledi.

'43 İLDEN BU MÜCADELEYE KATILAN AİLELERİMİZ OLDU'

Çocukların kandırılıp dağa götürülerek ellerine silah verilmesinin ne iç, ne de uluslararası hukukta kabul edilmeyeceğini belirten Yanık, "4 yılı aşkın süredir buradaki anne ve babalar evlatlarına kavuşabilmek için mücadelelerini devam ettiriyorlar. Diyarbakır annelerinin mücadelesi dünyanın en haklı ve sivil mücadelesidir. Kendiliğinden başlayan annelerin çocuklarını almak için HDP binasının önünde başlattığı eylem devam ediyor. 43 ilden bu mücadeleye katılan ailelerimiz oldu. Ciğer dağlayan bir durumla karşı karşıyayız. 13, 14, 15, 16, 17 yaşında dağa çıkartılan çocuklardan bahsediyoruz. Aralarında üniversite öğrencisi var. Aralarında bir tanesi üniversitesini bitirmesine 20 gün kala staj gördüğü belediyeden dağa götürülmüş. Ne iç hukukumuzda ne de uluslararası hukukta 13,14 yaşındaki çocukları kandırıp dağa götürülüp silah verilmesi kabul edilemez. Maalesef PKK ve onun arkasındaki güçler çocukların yaşına ve sağlık durumlarına bakmaksızın eline silah vermek ve o kirli kanlı savaşlarında bir lojistik malzeme olarak gördükleri yavrularımızı kandırarak dağlara çıkardılar. Devlet olarak, AK Parti olarak 22 yıldır terörle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bugün çok önemli bir sonucu da 84 milyon vatandaşımızla paylaşıyoruz. Maalesef Diyarbakırlı annelerimizin halen bekleyişi devam ediyor. Daha önce de mecliste şunu söylemiştim; Diyarbakır annelerine ulaşmak çok kolay. Çocuklarını dağdan indirirseniz çocukları o sırtınızı 'yasladık' dediğiniz dağlardan indirirseniz Diyarbakır annelerine ulaşmak çok kolay. Biz sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak da bu mücadeleyi en yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek" dedi.

'DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR VE TERÖRLE MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAFE ALDI'

Bölge ve vatandaşların huzuru için uğraştıklarını belirten Yanık, "PKK terör örgütünün eline ağır silahlar verdiği çocukları 'genç savaşçılar' diye sosyal medya hesaplarında paylaşan uluslararası bazı güçler ve devletleri zulüm ile abad olunmayacağını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her seferinde ısrarla altını çizerek vurguladığı, 'Terör bir gün muhakkak destekleyeni de bulur' uyarısına kulak kabartmalarını gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklarımızın yaşam, eğitim, sağlık hakkı olmak üzere diğer haklarının tamamı ihlal ediliyor. Burada 11-12 yıldır evlat bekleyen anneler var. Acılarının hesabını kim verecek. Terör örgütünü destekleyenler ve kendisi verecek. Devletimiz güçlüdür ve terörle mücadele çok önemli bir mesafe aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu mücadeleye omuz vermek ve destelemek hepimizin borcudur. Biz bölgemizin ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde olması için uğraşıyoruz. Buradaki annelerden biri; 'Bize bu kadar zarar veren ve uğratan örgütle anılmak istemiyoruz. Biz Kürtler olarak bunlardan beriyiz' dedi. Bundan daha güzel cevap olur mu? Devletimizin terörle mücadelesi devam edecek ve bu yavrularımızın tekrar ailelerine kavuşturulması için mücadelesi de devam edecek. İnşallah biran önce bu anne ve babalar çocuklarına kavuşacaklar" diye konuştu.