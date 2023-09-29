TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı. Uzun, toplantıda 'Kamusal Hayatta Standartlar ve Parlamentoların Dürüstlük Çerçevesi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi ve parlamentoların etkin işleyişi için düzenleyici çerçevelerin önemini vurguladı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İrlanda ziyaretine eşlik eden Uzun, "Kamusal Hayatta Standartlar ve Parlamentoların Dürüstlük Çerçevesi" başlıklı toplantıya katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Parlamentoların etkin işleyişi için düzenleyici çerçevelerin önemini işaret eden Uzun, diğer birçok parlamento gibi TBMM'nin de dürüstlük ve hesap verebilirlik temel ilkelerini artırmaya önem verdiğini kaydetti.

Uzun, daha yüksek etik standartların ortak çaba gerektirdiğini, demokrasinin bütünlüğünü korumak için iş birliğinin şart olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Uzun toplantının sonunda aile fotoğrafına katıldı.