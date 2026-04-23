TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan özel oturumu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Milli iradeyi her türlü gücün üzerinde tutan anlayışla, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörden Arındırılmış Bölge' hedefimizden asla taviz vermiyoruz." dedi.

Güler, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin bir milletin prangalarından kurtulduğu tarih olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın zor şartlar altında dahi esareti kabul etmeyen bir milletin sarsılmaz duruşunu temsil ettiğini vurgulayan Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının kuru bir kurum teşekkülünden ibaret görülemeyeceğini dile getirdi.

Türk milletinin bağımsızlık aşkının tarih boyunca sayısız sınavdan geçerek daha da güçlendiğini dile getiren Güler, İstiklal sevdasının, gerektiğinde her türlü fedakarlığı göze alabilen bir inancın tezahürü olduğunu ifade etti.

Abdullah Güler, milli ve manevi değerlerin toplumu bir arada tuttuğunu, bu değerlerin sadece geçmişin mirası olarak ele alınamayacağını söyledi.

Demokrasinin kıymetini ve önemini öğreten çok çetin sınavlardan geçildiğini belirten Güler, devletin bekası için mücadeleler verildiğini, vesayetin ve birçok antidemokratik saldırının bertaraf edildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımadan, milletin tayin ettiği istikametten yollarına devam ettiklerini söyleyen Güler, Türkiye Yüzyılı hedefine Cumhur İttifakı ile omuz omuza ilerlediklerini vurguladı. Güler, şöyle devam etti:

"Milli iradeyi her türlü gücün üzerinde tutan anlayışla, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörden Arındırılmış Bölge' hedefimizden asla taviz vermiyoruz. Ülkemizi küresel krizlerin ve savaşların ortasında güvenli bir liman olarak korumaya devam edeceğiz. İstiklalimizden ve istikbalimizden ödün vermeden, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' mottosuyla sürdürdüğümüz bu yürüyüşte, sadece kendi sınırlarımızda değil, uluslararası alanda da dünya barışına katkı sunuyoruz. Diplomatik gücümüzün en somut örneği, ev sahipliği yaptığımız dev organizasyonlardır."

İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nun, tarihin en yoğun katılımlı zirvelerinden biri olduğunu söyleyen Güler, Antalya Diplomasi Forumu ile de küresel barışın inşasına önemli katkılar sağlandığını dile getirdi.

"Bağımsızlık, bir kez kazanılıp sonsuza kadar garanti altına alınan bir kazanım değildir"

AK Parti Grup Başkanı Güler, savaşların, ırkçılık, ayrımcılık gibi hastalıklı siyasetlerin, dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan açlık, susuzluk ve ilaçsızlık gibi sorunların en fazla çocukları etkilediğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze'de yıllardır sistematik şekilde soykırıma maruz kalanların yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu belirten Güler, yaşananların sadece izlendiğini ifade etti.

İran'da 168 kız çocuğunun bir ilkokula düzenlenen saldırıda sığındıkları mescitte katledildiğini, bu saldırının da katil İsrail'in siciline "soykırımcıların silinmez bir utanç notu" olarak geçtiğini dile getiren Güler, "Bu trajedi ve hunharlık, herhangi bir Batı ülkesinde yaşansaydı yer yerinden oynatılır, dünya ayağa kaldırılırdı. Ama ne yazık ki dünya, sessizlikle zulmü izlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Vatan ve millet bilincinin ortak paydalar arasında yer aldığını belirten Güler, birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde aşılamayacak hiçbir engelin bulunmadığının altını çizdi.

Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Unutmamalıyız ki bağımsızlık, bir kez kazanılıp sonsuza kadar garanti altına alınan bir kazanım değildir. Aksine, her neslin sahip çıkması, koruması ve yaşatması gereken canlı bir değerdir. Bu bilinçle hareket etmek, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda milletimize olan borcumuzdur. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün hala bizlere ilham vermekte, onların fedakarlıkları yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu mirasa sahip çıkmak ve onu daha ileriye taşımak hepimizin ortak görevidir. Aziz milletimizin tecelligahı, Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişiminde hedef olan, 'Gazilik' ünvanıyla müşerref olan Meclis'imizde görev yapıyor olmanın, milletimiz için mücadele veriyor olmanın, hakkı, hakikati, adaleti, vicdan ve merhameti savunuyor olmanın tüm milletvekili arkadaşlarımız açısından bir iftihar vesilesi olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."