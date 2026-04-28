TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni aşamalara gelindiğini söyledi.

Önemli bir süreçten geçildiğini dile getiren Sakık, Adalet Bakanlığının da faili meçhul cinayetlere yönelik açıklamalarının ve adımlarının herkesi umutlandırdığını vurguladı.

Sakık, 2015'te Ağrı'da fırın işçisi çocukların öldürülmesiyle ilgili dosyanın da yeniden açılmasını isteyerek, "Faili meçhullerle yüzleşeceksiniz, biz size bin kez teşekkür ederiz. Karanlık süreçleri aydınlatmak hepimizin görevidir." dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Malatya'daki dolu yağışları" hakkındaki konuşmasında, kentte geçen haftaki yağışların mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

Kayısının stratejik ürünler arasında yer aldığına işaret eden Ağbaba, dolu yağışlarının kayısıya zarar verdiğini anlattı.

Ağbaba, "Hem dolu hem de don felaketini yaşamız kentiz. Kayısıda verim yüzde 50 azalmış durumda. Çiftçinin bankalara borcu var. Üretim yok, borç devam ediyor." dedi.

Çiftçilerin borcunun 1 trilyon lirayı aştığını ileri süren Ağbaba, Cumhuriyet tarihinin en yüksek borç rakamıyla karşı karşıya kalındığını savundu.

Dünyanın, 2020'de başlayan pandemi süreciyle tarımı bulunmayan ülkelerin aç kaldığını gördüğünü ifade eden Ağbaba, tarıma önem verilmesi gerektiğini, çiftçinin üretmekten korkar hale geldiğini dile getirdi. Ağbaba, çiftinin Ziraat Bankasına borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi.

"Hala istismar peşindesiniz"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya" ilişkin konuşmasında, olayın ardından ilgili bakanların ve milletvekillerinin kente gittiğini anımsattı.

Yaralıları hastanede ziyaret ettiklerini, hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştüklerini anlatan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli bilgi aldığını belirtti.

Karatutlu, bazı siyasilerin ve gazetecilerin Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklamalarının kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün sosyal medyadan daha fasık, daha güvenilmez ortam var mıdır? Hadi bize sormadınız, valiye sorsaydınız. Kahramanmaraş'ta hiç mi arkadaşınız yoktu? Sosyal medyada 'Teröristler okul bastı' diye paylaşımlar yapıldı. Ailelerle görüşülüyor, 'Cenaze için hassasiyetleriniz var mı?' denildi. Yusuf Tarık Gül'ün babasıyla da görüştüm. 'KHK'lı olduğu için şu yapıldı, bu yapıldı' diye iddialarda bulunuldu. 'Cenazede karmaşa olmasın' dendi. Biz de 'Kalabalık ortam olmasın' diye düşündük ve iki milletvekilimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve il başkanımızla birlikte gittik. Ne oldu? 'Bakan gelmedi' dendi ama ailelerin hassasiyeti hiçbir zaman düşünülmedi. 'Maraş katliamı' diye açıklama yaptınız. Yazıklar olsun size. Bunun adı Maraş okul saldırısıdır, bunu anlayacaksınız, hala istismar peşindesiniz."

Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, Karatutlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açıklamaları sırasında kendisine "Boş konuşuyorsun" dediğini öne sürerek, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'a tepki gösterdi. Başarır ile Yıldırım arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, büyük acı yaşandığının altını çizerek, TBMM çatısı altında provokatif konuşma yapmanın, birilerini suçlamanın da yanlış olduğunu ifade etti.

Daha sonra yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Mors Alfabesi'ni geliştiren Samuel Morse'un doğum günü olduğunu hatırlattı.

Kelimeler kifayetsizleştiğinde, boş konuşulduğunda dünyaya bir mesaj geldiğini söyleyerek, cep telefonundan "mors kodu" sesini dinletti. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bozdağ, Hacıoğulları'nı uyararak sesi kapatmasını istedi.