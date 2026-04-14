TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "KKTC" hakkındaki konuşmasında, Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketliliğin, bölgenin barış ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Kıbrıs'ın, küresel güçlerin rekabet alanı haline getirilmeye çalışıldığına işaret eden Erbaş, her zaman barıştan ve adil çözümden yana olduklarını kaydetti.

Erbaş, Kıbrıs Türkü'nün geleceğini korumak için gerekli adımları attıklarını, Yunanistan'ın attığı hukuka aykırı adımların dengeleri zorladığını söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Eskişehir" hakkındaki konuşmasında, kent genelindeki bazı yolların tamamlanmadığını öne sürdü.

Mihalgazi ilçesindeki maden projesiyle doğanın yok edileceğini savunan Süllü, ağır metal ve kimyasal etkileşimlerle bölgedeki ürün veriminin düşeceğini dile getirdi. Süllü, maden projesini istemediklerini, bu konuda bazı davaların açıldığını aktardı.

Dava kapsamında bilirkişinin sahada inceleme yapacağını anlatan Süllü, inceleme sırasında bölgede olacaklarını belirtti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Uşak Belediye Başkanlığına CHP'li Özkan Yalım'ın seçildiğini hatırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yalım'ın bazı usulsüzlükler yaptığını söyleyen Güneş, kentte uzun yılların ardından su kesintileri yaşandığını ifade etti.

Güneş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam minibüsüyle ilgili iç donanım harcamalarının Uşak Belediyesine ait sosyal tesisler tarafından ödendiğini" kaydetti.

Araçla ilgili faturaları gösteren Güneş, Özel'in kullandığı araçla, faturadaki motor şasi numaralarının aynı olduğunu öne sürdü.

Güneş, "CHP Genel Merkezi tarafından ödendiğine dair banka dekontu getirilirse ben özür dileyeceğim. Yoksa bu araç Uşak Belediyesine aittir ve teslim edilmesi gerekir." dedi.

AK Parti'li Güneş'in açıklamalarının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yalım'ın tutuklu olduğunu anımsattı.

Yargılamanın beklenmesi gerektiğini kaydeden Emir, "Buradan böyle bir şey yakalamış gibi bize çamur atacağınızı zannederek karalama yapmanızı kabul etmiyoruz." diye konuştu.