TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir'e ilişkin konuşmasında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binalarının tahliye sürecini eleştirdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan hakkında yaptığı konuşmada, şehrin "gerileme devrini yaşadığını" öne sürdü.

Erzincan-Trabzon demiryolu hattının önemine işaret eden Sarıgül, öte yandan Erzincan çiftçisinin zor durumda olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Buğday Tanesi eserinin akran zorbalığının akran nezaketine dönüştürülmesine sunduğu katkı" hakkında yaptığı konuşmada, söz konusu filmin kendi hayatını anlattığını ve bir filmden öte sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Akran zorbalığını küçük yaşta deneyimlediğini anlatan Bayram, mahalle baskılarının kendilerini çok yorduğunu, bu nedenle yabancı bir ülkeye gitmeyi bile düşündüğünü söyledi. Akran zorbalığını okullarda yaşayan gençler için Buğday Tanesi'nin bir ışık ve ilham kaynağı olduğunu dile getiren Bayram, çocukluk ve gençlik yıllarında elleri cebinde dolaşan bir genç olduğunu ifade etti.

"Otobüse binerdik, karşı koltuklarda oturamazdık, tekli koltukları tercih ederdik." diyen Bayram, gençlerin okullarda çeşitli nedenlerle ötekileştirilmesini, rencide edilmesini engelleyeceklerini vurguladı.

AK Partili Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu başaracağız. Gençlerimize de her gittiğim yerde söylüyorum: bir parmakla 50 yıllık hayatı sürdürdüm, ben buraya getirdim, sizde 10 parmak var, sizler daha ileri. Öğretmenlerimizin üzerimdeki anılarını anlattım, yumuşak tebeşirle yazmam zor diye sert tebeşir alan öğretmenimin elini öpüyorum. Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizi ayakta alkışlıyorum. Velilerimizle buluşmalar gerçekleştiriyorum. Hedefim hayalim, 20 milyon öğrencimizin, 2 milyon öğretmenimizin bu konuda daha bilinçli hale gelmesi. Buğday Tanesi, toprağa tohum saçtı, başak oldu, dünyayı turluyor, inşallah bu mücadeleyi taçlandıracağız. Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Akran zorbalığı noktasındaki bu mücadeleyi, Türkiye'mizde ve dünyada başaracağız."

TBMM Başkanvekili Bingöl, Bayram'ın filmini izlediğini ve kitabını okuduğunu belirterek, "Kendisini yürekten kutluyorum. Yolu açık olsun." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
