TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'ta yaşayanların sağlığa erişimde sorunlar yaşadığını öne sürdü.

Kentte vatandaşların "randevu alamadığını" iddia eden Aslan, "Randevu alamadığı için acil servislere mecbur bırakılıyor. Acil servisler poliklinik gibi çalışıyor. Yıllık acil başvuru oranı, bazen Şırnak nüfusunun 3-4 katına kadar çıkıyor. Bu hem hekimleri tüketiyor hem de gerçek anlamda acillerin alabileceği riski büyüterek doğru sağlık hizmetini engelliyor. Sadece randevu için değil, enjektör, pansuman, reçete yenileme için bile saatlerce beklenilen kuyruklar oluşuyor. Şırnak'ta sağlık sistemi kağıtta var, gerçekte yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kadına yönelik her türlü "şiddet ve sömürüye" karşı olduğunu söyledi.

Hayvancılığa verilen destekleri yeterli bulmadığını ifade eden Durmaz, "Ziraat Bankası küçükbaş hayvan için 7 bin 500 lira destek veriyor. 7 bin 500 liraya koyun, kuzu yok. Bütçede bunun en az 15 bin liraya güncellenmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Hayatını kaybeden ve görevleri başında şehit olan öğretmenleri anan Yılmaz, "Nesillerimize, her hareketimizin ahlaki bir değeri olduğunu tanıtan, hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştiren, vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğreten, mesleğine aşık öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, öğretmenlerin üstlendiği misyonun kutsal ve sorumluluklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin daha iyi imkanlarla, daha iyi şartlarda eğitim öğretim hizmetini ifa etmeleri, ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Onlar için ne yapsak azdır, yetersizdir. Öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, eğitim öğretim imkanlarının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, okullarımızın yenilenerek her türlü ihtiyaca cevap veren donanımlı hale getirilmesi, bugüne kadar AK Parti hükümetlerimizin en önemli hedeflerinden oldu ve olmaya devam edecek."

Meclis Başkanvekili Adan da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "24 Kasım 1928 istiklalimiz için başkomutan olan Atatürk'ün, istikbalimiz için başöğretmen olduğu gündür. Türk'ü muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için çalışan, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
