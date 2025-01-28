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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Şehrin sorunları ile ihtiyaçlarını anlatan Olgun, "Afyonkarahisar halkı, büyümeden neden hakkına düşen payı alamıyor?" sorusunu yöneltti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından inşa edilen kalıcı konutların 201 bininin teslim edildiğini söyleyerek, bu konutlarda yol, su, altyapı ve işçilik sorunu bulunduğunu savundu.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu olayın herkes için sarsıcı olduğunu dile getiren Coşkunyürek, "Savcılık makamının detaylı şekilde yürüteceği soruşturma devam ederken hepimizin gözleri bu soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak iddianame üzerinde olacaktır. Bizler olayda yaşanan ihmallerin ve sorumluların bir an önce tespit edilmesi ve adaletin en kısa sürede tecelli etmesini beklemek durumundayız. Bu hususta gereken titizliğin gösterileceğine olan inancım tamdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Coşkunyürek, bu faciaların tekrar yaşanmaması için yapılması gerekenler konusunda herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, "Olayla ilgili elde edilen ilk bulgular otelde yangına ilişkin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada vakit geçirdiği bu tür mekanlarda güvenlik tedbirlerinin, ilgili standartlara ve yönetmeliklere göre yeterliliğinin ve uygunluğunun geniş bir perspektiften kapsamlı olarak tekrar gözden geçirilmesi ve daha sıkı bir denetim sağlanmasına yönelik adımlar atılması sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Yangın faciasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 günlük yas ilan edildiğini anımsatan Coşkunyürek, bu olayın tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi, mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların ortaya konularak olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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