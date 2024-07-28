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TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi

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TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Yenişehirlioğlu'nun konuşması esnasında muhalefet milletvekillerini işaret etmesinin ardından muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. Yenişehirlioğlu'nun kürsüden inmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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