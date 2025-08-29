TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme kararı ve Filistin halkına yaptığı soykırım hakkında "Meclis Başkanlığı Tezkeresi" oy...
TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme kararı ve Filistin halkına yaptığı soykırım hakkında "Meclis Başkanlığı Tezkeresi" oy birliğiyle kabul edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika