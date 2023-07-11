TBMM Genel Kurulu'nda grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi, CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Öneriler arasında vergi ve harçlardaki artış, fındık çiftçilerinin sorunları, cezaevlerinde bulunan idare ve gözlem kurullarının verdiği kararlar ve Srebrenitsa soykırımı konularında araştırma komisyonu kurulması yer alıyordu. AK Parti'nin Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üye sayılarının belirlenmesine ilişkin önerisi ise kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi, CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisi'nin "vergi ve harçlardaki artış", İYİ Parti'nin "fındık çiftçilerinin sorunları"; Yeşil Sol Parti'nin "cezaevlerinde bulunan idare ve gözlem kurullarının verdiği kararlar" ile CHP'nin "Srebrenitsa soykırımı" konularındaki araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üye sayılarının belirlenmesine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi milletvekillilerinin Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu oluşturması nedeniyle Başkanlık Divanı katip üyeliklerinde ve ihtisas komisyonu üye sayılarında değişiklik yapıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e yeni görevinde başarılar diledi.

Özel, "Cezaevinde ziyaret etmiş olduğum birisinin yönettiği bir oturumda söz hakkını kullanıyor olmam, demokrasimiz açısından hepimizin üzerinde uzunca düşünmesi gereken bir konu. Bu parlamentoya milletin seçip yolladığı milletvekillerini uluslararası hukuka, iç hukuka aykırı bir şekilde içeride tutanların, buna ses etmeyenlerin, Meclis Başkanlığı görevine geldiği günden beri kendisinden bu yöndeki beklentileri boşa çıkaranların da bu konuyu bir kez daha değerlendirmesi ve bunu vicdanlarında hesaplaşma olarak görmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Önder ise "Birçok arkadaş cezaevinde görüşümüze geldi. Cezaevleri de memleketindir, memlekettendir bu ülkede, öyle diyelim." dedi.

Grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Önder, birleşime ara verdi. Önder, aranın ardından gündemdeki işlerin tamamlanması nedeniyle birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.