Haberler

İYİ Parti'li Türkoğlu kürsüde şehitlerin isimlerini okudu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel Kurul'da İYİ Parti'nin önergesi üzerine konuşan Türkoğlu, şehitlerin isimlerini okuyarak terörle mücadelede hayatını kaybedenleri andı. Meclis Başkanvekili süreyi hatırlatınca ara verildi, Türkoğlu yaklaşık 10 dakika şehit isimlerini okumaya devam etti.

İYİ PARTİ'Lİ TÜRKOĞLU KÜRSÜDE ŞEHİTLERİN İSMİNİ OKUDU

Genel Kurul'da teklifin 5'inci maddesinin çıkarılmasına ilişkin İYİ Parti önerge verdi. Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Siz hangi oyunu ve etnik fitneyi yaparsanız yapın, kimlikler üzerinden Türkiye'de kimse kimseye küsmeyecek, küstüremeyeceksiniz. Düşmanımız PKK'dır, bölücü terördür ve onun hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. Burada 'evet' verirseniz, Bursa'ya giden vekiller, şehit Zeki Burak Okay'ın babası Sezai Okay'a, 'Oğlunun katillerini affettik' mi diyeceksiniz? Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi amcaya Bursa'da, 'Oğlunun katillerini affettik' mi diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Burada, bizim muhalefet şerhimizde şehitlerimiz, 7 bin 500 kişi var. Hepsinin ismini sayacağım ve hepsini Meclis şahit olsun diye soracağım. Onlar adına şerh düştüğümüzü anlatacağım. Şehit Piyade Er Abdullah Koç, Çukurca'da şehit oldu. Bunun babasına ne diyeceksiniz? Şehit Abdülkadir Serter'in babasına ne diyeceksiniz? Şehit Abdülkadir Tiryaki" derken Meclis Başkanvekili Adan, sürenin bittiğini söyledi ve diğer önergeyi okutmak istedi. İYİ Parti sıralarından tepkiler gelirken Adan, kürsünün işgal edildiğini belirterek birleşime ara verdi. Ara sırasında Türkoğlu yaklaşık 10 dakika boyunca terörle mücadele de hayatını kaybetmiş kişilerin isimlerini okudu.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Aranın ardından Genel Kurul, yeniden toplandı. Genel Kurul'da teklifin ikinci bölümü üzerine görüşmeler devam ediyor.

Ali Ekber METE/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün! Çerçeve yasa Meclis'ten geçti
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Bu fotoğraf ilk kez paylaşıldı
Çerçeve Yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

Çerçeve Yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Dünyada eşi benzeri yok! Bu projeyle ilçe nüfusu 2 katına çıkacak