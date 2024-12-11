Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

Bakan Memişoğlu ile CHP'li Emir arasında 'Yenidoğan Çetesi' tartışması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına söz alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sözleri muhalefet sıralarından yükselen 'istifa' sesleri ile kesildi. Konuşmasının ardından Bakan Memişoğlu'na tepki gösteren CHP'li Murat Emir, "Bence onun sorunu kulağında değil kalbinde" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Görüşmeler sırasında yürütme adına söz alarak kürsüye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığının geride kalan yılda gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

YENİDOĞAN ÇETESİ PROTESTOSU

Türkiye'nin gündemine oturan ' Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına konuşmasının bitmesine 1 dakika kala değinen Bakan Memişoğlu'na muhalefet sıralarından tepkiler yükseldi. Bakan Memişoğlu'nun konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti. AK Parti sıraları ise Memişoğlu'nun konuşmasına sık sık alkışlarla destek verdi.

"MADEM ELİNİZDE BELGE VARDI NEDEN SAVCILARLA PAYLAŞMADINIZ?"

Öte yandan Memişoğlu ise protestoların ardından muhalefet sıralarına yönelik, "Madem ellerinde bilgi belge vardı, iddianame yayınlanana kadar akılları neredeydi, bu bilgileri neden kendilerine sakladılar? Neden savcılarla, yetkili makamlarla paylaşmadılar?" diye seslendi.

CHP'Lİ MURAT EMİR: SORUNU KULAĞINDA DEĞİL KALBİNDE

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasının ardından Bakan Memişoğlu'na tepki gösterdi. Memişoğlu'ndan sorulara yanıt vermesini isteyen Emir, "Sayın bakan bir işaret yapıyor oradan, zannediyorum duymakta zorlanıyor. Ama bence onun sorunu kulağında değil kalbinde." dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Gün boyu burada konuşulan Yenidoğan Çetesi ile ilgili sorulan sorulara en basitine bile cevap vermekten kaçtınız. Millet adına sorularımıza cevap vermedi. Milletin Meclisi'nden kaçan, bu Meclis'ten kaçan bilsin ki milletten kaçan milletin içine çıkamaz bundan sonra. Şu haliyle sayın bakana sesleniyorum, bir hekim olarak kendinize bunu yapmayın. Çocuklarınıza böyle bir miras bırakmayın. Ya burada gelin sorulan sorulara cevap verin ya da o görevi bir an evvel bırakın. Siz bu soruları cevaplamaktan kurtulamayacaksınız. Sayın bakan bir işaret yapıyor oradan, zannediyorum duymakta zorlanıyor. Ama bence onun sorunu kulağında değil kalbinde. Beyninde sorun olabilir ama kalbinde büyük bir vicdansızlık olduğunu görüyorum. Çünkü işittiğini duyamıyor. Biz burada Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyoruz, aylardır tüm Türkiye'nin gözü burada. Biz milletin vekilleriyiz, burası milletin Meclisi. milletin Meclisi'nde sorulan sorulardan kaçamazsın, bu milletin eli senin yakandan asla düşmez. Bunu da böyle bil."

Bakan Memişoğlu ile CHP'li Emir arasında 'Yenidoğan Çetesi' tartışması
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
img

Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
img

Dev firma Türkiye'den çekildi! Binlerce kişinin parası iade edilecek
img

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Whatsapp erişim engeli mi geldi? 12 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İnstagram erişim engeli mi geldi 12 Aralık Perşembe? 12 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Instagram ne düzelir SON DAKİKA 12 Aralık Perşembe? Whatsapp ne zaman düzelecek? Milan Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Milan Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Whatsapp çöktü mü SON DAKİKA? Arsenal Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram çöktü mü SON DAKİKA (12 Aralık Perşembe)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.