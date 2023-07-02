TBMM Genel Kurulu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Kuracak

TBMM Genel Kurulu, balıkçılık ve su ürünleri sektörüne yönelik araştırma komisyonu kurmak için çalışmalarına başlayacak. Ayrıca uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak. Emekli ve memur maaşlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi de Meclis'e sunulacak. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise yeni yasama döneminin ilk toplantısını gerçekleştirecek.