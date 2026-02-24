Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "İnsanlar Noel ile ilgili özgürce her şeyi yaparken sesi çıkmayanlar, ramazan ayında çocuklarımızın özgürce ramazanı karşılamalarına, bu heyecanı yaşamalarına, inancımızı tazelemeye, coşkumuza tahammülsüzlüklerine akıl sır erdiremiyoruz. Ramazan ayında Müslümanların İslam'ı yeniden coşturuyor olmasından rahatsız olunmasına da hayret ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a tüm toprakların İsrail'in hakkı olduğuna" dair açıklamalarını hatırlattı.

Bu açıklamayı "dil sürçmesi değil, politik tutum" diye nitelendiren Ekmen, "TBMM'de, 'Bir büyükelçidir, muhatap alınır mı alınmaz mı?' kaygısına girilmeden, Sayın Trump'ın düzeltme yapmadığı bir dönemde, Türkiye hariciyesinin büyükelçiyi Bakanlığa davet ederek açıklama istemesinin, Gazze Barış Kurulundaki rolümüzün gözden geçirilmesinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda ortak bir tutum ortaya koymasının gerekliliğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutuklanmasına tepki gösterdi.

AK Parti'nin iktidara gelirken basın özgürlüğü konusundaki vaatlerini hatırlatan Çömez, "Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması şart. Demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesi şart. Bunun için gerçek gazetecilerin, sadece doğruların yanında olan, halkın menfaatini gözeten, hiçbir güce boyun eğmeyen gazetecilerin hakkının, hukukunun korunması lazım." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, eser üretmenin sadece bir inşaat faaliyeti olmadığını, en büyük eserin Türk evladının huzuru, Türk devletinin kıyamete kadar sürecek bekası olduğunu bildirdi.

"Bu noktada, liderimizin milletimize ve gelecek nesillere bırakacağı en büyük eser henüz son noktası konmamış o hedeftir. O hedef kökü kurutulmuş, terörün karanlığından tamamen arınmış bir Türkiye'dir." diyen Kılıç, hayalini kurdukları "Terörsüz Türkiye'yi" anlattı."

O Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye kadar her sokakta hiçbir korku duymadan, güvenle, kahkahalarla koşan çocukların Türkiye'si olduğunu dile getiren Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O Türkiye, üniversite kürsülerinde gençlerimizin hiçbir şer odağının baskısına boyun eğmeden sadece ilimle ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde istikbalini inşa etmesidir. Terörsüz Türkiye demek, ekonominin prangalarından kurtulması, dağlarımızdaki petrolün, toprağımızdaki bereketin ve fabrikadaki alın terinin doğrudan milletin refahına akması demektir. Sporda şahlanmak, sanatta yükselmek ve her alanda tam bağımsız yaşamanın adıdır Terörsüz Türkiye. Hedefimiz nettir, yıllardır enerjimizi emen bu kamburu söküp atmak, anaların gözyaşlarını dindirmek, babaları boynu bükük bırakmamaktır."

Kılıç, vatan evlatlarının mukaddes hatırasını incitecek, şehit ailelerinin ve gazilerin gönlüne en ufak bir sızı düşürecek hiçbir niyetin, adımın kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bir düğünde ellerinde Kürtlerin kültürünü, geleneğini, tarihini simgeleyen renklerle halay çektikleri gerekçesiyle iki kişinin tutuklandığını iddia etti.

Meclis'in "Kürt sorununun" çözümü için bir çabanın içinde olduğunu dile getiren Temelli, "Meclis, eğer kendi kendine bu işle uğraşacaksa şunu bilsin ki bu sorunun çözümünü biz hayata geçiremeyeceğiz. Çünkü bu uygulamalar adeta bu sorun çözülmesin diye hayata geçen uygulamalardır. Bu uygulamalara son vermek de öncelikle bu Meclis'in görevidir." görüşünü paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutuklanmasına tepki göstererek, amacın diz çöktürmek, sindirmek ve susturmak olduğunu ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bakanlık uygulamalarını eleştiren Emir, "En son olarak da çocukları oruç tutan tutmayan, eve gidince iftar yapan yapmayan, annesi oruç tutan tutmayan... Bunun üzerinden etiketleme gayretinde. Bunu çocuklarımız üzerinden yapmayın. Bu ihaneti yapmayın, çocukları etiketlemeyin. Bunun dinle, dindarlıkla, din eğitimiyle hiçbir ilgisi yok." dedi.

ABD'nin İsrail Elçisi Huckabee'nin açıklamalarına Türkiye'nin sessiz kaldığını iddia eden Emir, "Gazze meselesinde, Filistin mücadelesinde, Gazze şehrinin turizme açılmasına ve Amerika'nın İsrail Büyükelçisinin küstahlığına cevap verebilirsiniz. Bu sessizlik Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"LGBT lobilerinin eline çocukları bırakırken sesiniz çıkmıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, son günlerde "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirileriyle bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bu gündemlerin artık "eski Türkiye"de kaldığını vurgulayan Usta, bu bildirilerin Türkiye'nin ve kamuoyunun gündeminde yer almadığını belirtti.

Çocukların "Allah, Kur'an, Kabe, peygamber" demesinden korkulmaması gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"İnsanlar Noel ile ilgili özgürce her şeyi yaparken sesi çıkmayanlar, ramazan ayında çocuklarımızın özgürce ramazanı karşılamalarına, bu heyecanı yaşamalarına, inancımızı tazelemeye, coşkumuza tahammülsüzlüklerine akıl sır erdiremiyoruz. Ramazan ayında Müslümanların İslam'ı yeniden coşturuyor olmasından rahatsız olunmasına da hayret ediyoruz. Merhameti, kul hakkına riayet etmeyi en çok öğretilen bir ayda çocuklarımızın da bu maneviyattan istifade etmesinden neden endişe ediyorsunuz? LGBT lobilerinin eline çocukları bırakırken sesiniz çıkmıyor. Bunları özgürlük olarak değerlendirirken İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber'den bahsedilmesinden rahatsız olunmasını açıkça laiklik karşıtlığı vesaire değil, açıkça İslam karşıtlığı olarak görüyorum."

Okullarda çocukların heyecanını ve coşkusunu görmezden gelerek Bakan Tekin'e saldırıldığını ifade eden Usta, "Yapılan şey çocuklara inancını, dinini, maneviyatını, merhameti, kul hakkını öğretmekten korkan insanlara 'korkmayın' deme cesaretini göstermiştir Bakan'ımız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in sonuna kadar arkasında durduklarını vurgulayan Usta, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'de eskiden laiklik bildirileri okunur, birileri de hizaya girerdi. Artık öyle bir Türkiye yok. Türkiye inancıyla, varlığıyla, medeniyetiyle ortaya çıkmış ve kendi inancıyla da gençlerini ve nesillerini yetiştirmeyi hedef almış bir Türkiye. Buna alışsanız iyi olur. Yaptığınız işin bir laik atak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.