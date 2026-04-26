TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Ürdün'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün'de temaslarda bulundu. Oktay, başkent Amman'da beyin felci ve benzeri engellere sahip çocukların tedavi gördüğü Şimeysani Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen sınıfların açılışına katıldı.

Fuat Oktay açılışa ilişkin yaptığı açıklamada, "TİKA tarafından restore edilen sınıfların açılışına katılmanın mutluluğunu yaşadık. Ülkemizin kardeş Ürdün halkına ve özel ihtiyaçları olan çocuklara uzattığı yardım eline şahit olup, engelli çocuklarımızla buluşmaktan çok büyük memnuniyet duyduk. Burada rehabilitasyon gören tüm gençlere, çocuklara Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Ümit ediyoruz ki bu çocuklarımızı ileride Ürdün'ün geleceğinde söz sahibi olacak gençler olarak görelim. Bu çok anlamlı ve güzel çalışmada emeği geçen tüm TİKA yetkililerini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı