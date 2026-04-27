TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: 'Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliği her zamankinden daha önemli'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün temaslarını sürdürüyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti olarak Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Komisyon Başkanı Fuat Oktay, Dış Politika Söyleşileri kapsamında düzenlenen "Bölgesel Sahiplenme Bağlamında Türkiye-Ürdün İş Birliği: Üniversite Gençleriyle Diyalog" konulu söyleşisiyle Petra Üniversitesi'nin öğrencileri ve akademisyenleriyle buluştu.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, bölgede ve küresel siyasette zorlu bir dönüşüm döneminden geçildiğine işaret ederek, "İnsani trajediler derinleşiyor ve uluslararası kurumlar böylesi bir dönemde genellikle etkili yanıt vermekte yetersiz kalıyor. Bu yüzden Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliği her zamankinden daha önemli" diye konuştu.

Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin geleceğinin sadece hükümetler tarafından değil, aynı zamanda öğrenciler, akademisyenler, girişimciler ve araştırmacılar tarafından da şekillendirileceğini belirten Fuat Oktay, "Eğitime, bilime ve teknolojiye daha fazla yatırım yapmalıyız. Sürdürülebilir refah, bilgiye, inovasyona ve insanlığa bağlıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacmi yaklaşık yüzde 70'lik bir artışla 2 milyar doları aştı"

Türkiye ve Ürdün'ün birbirine tarih, kültür, coğrafya, inançlar ve ortak sorumluluklarla bağlı olduğunu ifade eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, "Her iki ülke de itidale, diyaloğa, insani sorumluluğa ve bölgesel barışa değer vermektedir" şeklinde konuştu. Türkiye ve Ürdün'ün kardeş ülkeler ve sorumlu bölgesel aktörler olduğunu vurgulayan Fuat Oktay, iki ülkenin sorumluluk üzerine kurulu, iş birliğine, karşılıklı anlayışa, daha fazla akademik değişime, bölgesel konularda daha güçlü koordinasyona ve bölgesel çalışmalara daha derin bir desteğe dayanan yeni bir yaklaşıma katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacminin 2025'e göre yaklaşık yüzde 70'lik bir artışla 2 milyar doları aştığını aktaran Oktay, Ürdün'deki Türk yatırımlarının 300 milyon dolar civarına ulaştığını ancak çok daha fazlasının yolda olduğunu dile getirdi. Oktay, mevcut durumun gelecek vaat eden bir tablo olduğunu, fakat bunun yeterli olmadığını ve daha fazlasını yapabileceklerini söyleyerek, "Ticaret ve yatırımı dengeli ve kazan-kazan esasına dayalı olarak artırmalı ve çeşitlendirmeliyiz. Tarım, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji, savunma sanayii, ulaşım ve dijitalleşme gibi iş birliği için gelecek vaat eden birçok alan bulunuyor" dedi.

"İki kardeş ülke arasındaki ilişkileri, geleceğimize dair ortak hedef ve umutlarımızı ele aldık"

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel Sahiplenme Bağlamında Türkiye-Ürdün İş Birliği: Üniversite Gençleriyle Diyalog' konulu söyleşimizde Petra Üniversitesi'nin sevgili öğrencileri ve değerli akademisyenleriyle buluştuk. Bölgesel ve küresel alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri, geleceğimize dair ortak hedef ve umutlarımızı ele aldık. Gençlerimizle kurduğumuz bu diyalogların, Türkiye-Ürdün ilişkilerine yeni ufuklar açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı