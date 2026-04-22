TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya ve dijital oyunların çocuklara etkilerine ilişkin toplandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Dijital dünyada istismarla, sömürüyle, zorbalıkla karşılaşıldığında bunun ebeveynle paylaşılması gerektiği çocuğa öğretilmelidir." dedi.

Komisyon, Elmas başkanlığında sosyal medya ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla toplandı.

Toplantının açılışında usul üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, komisyona kimlerin katılarak sunum yapacağı konusunda üye milletvekillerine bilgi verilmediğini söyledi.

Komisyon Başkanı Elmas'ı eleştiren Özkan, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de komisyonda görüşülmüş gibi gösterildiğini, ancak komisyonun toplanmadığını dile getirdi.

Özkan, "TBMM, hukukun üstünlüğüne dayanır. Biz bunları zedeleyecek tutumu benimseyemeyiz. Buna uyduğunuz ve bize değer verdiğiniz takdirde birlikte çalışmaya varız, yoksa size muhalefet ederiz." diye konuştu.

Bunun üzerine, "Dışlama ya da dikkate almama gibi durumun olmayacağını bilmenizi isteriz." ifadesini kullanan Elmas, komisyon toplantısı öncesinde kısa bir süre olması ve son yaşanan olaylar nedeniyle hızlı hareket edildiğini belirtti.

Elmas'ın açıklamalarını yetersiz bulduklarını kaydederek, salonu terk eden Özkan, tavırlarının sunum yapacak akademisyenlerle ilgili olmadığını savundu.

Daha sonra salondaki diğer komisyon üyesi CHP milletvekilleri de salondan ayrıldı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da usule, demokratik işleyişe uygun toplantılara katılacaklarını söyleyerek, toplantıyı terk etti.

Daha sonra Komisyon Başkanı Elmas, yaptığı konuşmada, internetin hayatın ayrılmaz parçası haline geldiğini belirtti.

Dijital oyunların ve sosyal medyanın yaşam biçimlerini derinden etkilediğini vurgulayan Elmas, dijital dünyanın çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklerle maruz kalma riskini de barındırdığını dile getirdi.

Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin ortak bir sorunu var, avcumuzun içine sığan dijital dünya. Çocuklarımız bu dünyanın içinde doğdular ve orada bizden çok hızlı hareket ediyorlar. Ancak bu hız, 'Çocuklarımızı dijital şiddetten nasıl koruyacağız?' sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu sürecin sadece yasaklarla değil, çocuklara yapılacak doğru rehberlikle yönetilmesi daha isabetli yaklaşımdır. Dijital dünyada istismarla, sömürüyle, zorbalıkla karşılaşıldığında bunun ebeveynle paylaşılması gerektiği çocuğa öğretilmelidir."

Çocukların dijital dünyanın risk ve tehditleri karşısında korunmasında okulların önemli görev icra edeceğini, dijital okuryazarlık ve dijital etik konularının derslerde işlenmesini öneren Elmas, çocuklara sadece bilgisayar kullanmayı değil, şiddet unsuruyla karşılaşıldığında verilecek tepkinin de öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Elmas'ın açıklamalarının ardından Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, sunumunda, muhalefet partilerinin milletvekillerinin toplantıyı terk etmesine tepki gösterdi.

Odabaşı, "Muhalefet aldı başını gitti. İşten kurtuldular. Bu işten kurtulmak yok. Herkes elini taşın altına koyacak. Bu yapılan hakarettir, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış hakarettir." dedi.

Dijital vatandaşlık konusunda çalışmalar yürütülmesini öneren Odabaşı, ailelerde de cep telefonu bağımlılığı bulunduğuna dikkati çekti.

Odabaşı, "Yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor, aileyi ihmal eden anne ve babayla karşı karşıyayız. Aile çok aciz durumda. Biz aileye nasıl ulaşacağız? Bunu ancak devlet aracılığıyla yapabiliriz. Ailede dijital iletişimin bozduğu bazı ilişkiler var ve bu çocukları çok örseliyor. Ailede iletişim kaybolmuş durumda. Ailede iletişimi, ilgiyi kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Ebeveynleri de bilinçlendirmemiz lazım"

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, ebeveynlerin "Dijital dünyadan anlamıyorum" deme lüksünün bulunmadığına işaret etti.

"İnternet ortamında çocuğun elini neden bırakıyoruz?" sorusunu yönelten Kurt, çocukların rehberliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kurt, ebeveynlerin de "dijital ebeveyn" olmasının zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, oyunların yaş derecelendirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Çocukların yaşlarıyla uygun olmayan oyunlar oynadığına dikkati çeken Samur, yaş sınırlamasıyla ilgili acil aksiyon alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Samur, "Ebeveynleri de bilinçlendirmemiz lazım. Ebeveyni kamu spotu ile bilinçlendirme zorunluluğumuz var. Çünkü bizim ulaşmamız gereken ebeveynler televizyon izliyor. Çocuklar sokağa çıkmıyor, evde vakit geçiriyor. Dijital bağımlı olmayan çocuklar özellikle sporla ilgileniyor. Erkek çocuklar oyun, kız çocukları sosyal medya bağımlısı." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Koçak, muhalefet milletvekillerinin toplantıyı terk etmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Önceki dönemlerdeki mahalle kültürünün ortadan kalktığını ifade eden Koçak, değerlere dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 5 bin öğrenciyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktaran Koçak, arkadaş desteğinin akıllı telefon kullanımını ve çevrimiçi ortama girişi artırdığını dile getirdi.

Koçak, sosyal ağların ve çevrimiçi oyun bağımlılığının bireyleri yalnızlaştırdığını belirterek, "Sanal kumarda kaybeden gençlerimiz intihara yöneliyor. Burada ciddi risk söz konusu. Sosyal medya ve oyun platformları yalnızlığımızı artırıyor ve artan yalnızlık da intihar düşüncesine sevk ediyor." dedi.

Spor liselerindeki öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığının bulunmadığını aktaran Koçak, Anadolu Lisesi öğrencilerinin dijital bağımlığının yüksek olduğunu anlattı.

Toplantının sonunda Elmas, CHP'li Özkan'ın Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de komisyonda görüşülerek görüş beyan edildiğine ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Elmas, kanun teklifinin ele alındığı asli komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, tali komisyon olarak Dijital Mecralar Komisyonunda teklifin görüşülmesinin planlanmadığının bildirildiğini, yazının görüşme yapılmayacağına ilişkin olduğunu belirtti.