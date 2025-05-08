TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın Algoritma Değişikliğini Görüştü

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği nedeniyle toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon, Google'ın algoritma değişikliği nedeniyle bir araya geldi. Komisyon, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in usul tartışması talebinin reddedilmesi üzerine gergin başladı. Yayman'ın usul tartışması talebini reddetmesi üzerine CHP milletvekilleri sıraya vurarak tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine oturuma 15 dakika ara verildi.

Aradan sonra Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller, sunum yaptı. Müller sunumunda sistemlerinde yaptıkları güncellemelerin global olduğunu ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek istediklerini söyledi. Müller, kullanıcıların ilgi duydukları alana ilişkin içerikler gösterildiğinin altını çizerek, "Google Keşfet üzerinden yapılan tıklamalar zaman içerisinde farklı zamanlarda çok farklılıklar gösterebiliyor. Değerlendirme sürecinden geçiriyoruz, bu da şu anlama geliyor: yıl içerisinde uzun bir süre bu güncellemeler test ediliyor, bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bulunan, 'Arama Kalitesi Değerlendiricileri' dediğimiz bağımsız bir yapıyla çalışıyoruz. Burada hedef, yapılan değerlendirme çerçevesinde yaptığımız güncellemelerin hangilerinin araştırma sonuçlarıyla alakalı etkili sonuç verdiğini görmek, hangilerinin de geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu görmek" ifadelerini kullandı.

"Google arama motorunda yaptığımız güncellemeler bireysel web sitelerini hedef alan güncellemeler değil"

2024 yılında 124 bin karşılaştırmalı deney yaptıklarını ifade eden Müller, "Google arama motorunda yaptığımız güncellemeler yürürlüğe konulduktan sonra web sitelerinde tabii ki bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Bu güncellemeler son derece geniş ve herhangi bir şekilde bireysel web sitelerini hedef alan güncellemeler değil. Anladığım kadarıyla, Komisyon, bu güncellemelerin yerel web sitelerini nasıl etkileyebileceği konusuyla özellikle ilgileniyor. Sistemlerimizde bazı iyileşmeler yaptığımızda bunlar herhangi bir şekilde bireysel web sitelerini hedefleyen iyileşmeler ya da güncellemeler olmuyor. Bu güncellemelerin temel amacı, dünyanın her yerinde kullanıcıların bu arama hizmetinden çok daha iyi bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak. Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi ya da bir görüşü desteklemek ya da başka bir dezavantajlı duruma getirmek için ürünlerimizi ya da arama sonuçlarımızı belirlemek ve güncellemelerimizi bunların üstüne odaklamak, bu şekilde tasarlamak söz konusu değil" diye konuştu. - ANKARA