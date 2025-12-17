Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerini kabul etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile birlikte ortak bir rapor hazırlanması için siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası, raporun detayları ve hazırlanma süreci hakkında açıklamalarda bulunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı.

Toplantının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ortak hazırlanacak raporun yöntemiyle ilgili "uzun uzun" konuştuklarını kaydeden Yıldız, "Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içinde de müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak da Meclis'e göndereceğiz inşallah. Grubu olan partiler birer arkadaş verecek. Muhtemelen, şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi gözüküyor ama partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Yıldız, "Yetişir diye düşünüyoruz. Eğer 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatırız tabi." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, soru üzerine, Komisyonun son bir toplantı yapıp yapmamasına pazartesi günü gerçekleştirecekleri toplantının ardından karar vereceklerini aktardı.

Ortak olarak hazırlanması öngörülen rapor için bir alt komisyon oluşturmayacaklarını belirten Yıldız, bugünkü toplantıya katılan isimlerle rapor üzerine çalışacaklarını anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
