TBMM'den 23 Nisan İçin 'Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar' Projesi

TBMM tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yürütülen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve iki özel eğitim kurumundan yüzlerce çocuk duygularını şiirlere döktü, seçilen dizeler, yine çocukların katkılarıyla bestelenerek 7 farklı şarkıya dönüştürüldü.

TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis bahçesinde düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak.

Yapay zeka temalı atölyelerden bilim şenliğine, film gösterimlerinden konser ve sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik, Meclis'te çocuklarla buluşacak.

Bu yıl yürütülen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi çerçevesinde, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve iki özel eğitim kurumundan yüzlerce çocuk duygu ve hayal dünyalarını şiirlere döktü, seçilen dizeler, yine çocukların katkılarıyla bestelenerek 7 farklı şarkıya dönüştürüldü.

TRT Çocuk Koroları tarafından seslendirilen şarkılar, çocukların hayal gücünü ve duygularını yansıtan yorumlarla hayat buldu. Projeye katılan çocuklar, yazdıkları dizelerin müziğe dönüşmesini ilk elden deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin finali, 22 Nisan Salı günü saat 10.00'da TBMM bahçesinde gerçekleştirilecek "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" programıyla yapılacak.

7 bölgeden seçilen temsilci çocuklardan oluşan koro, sahnede yer alarak şarkılara eşlik edecek ve 23 Nisan coşkusunu Meclis bahçesine taşıyacak.

Oluşturulacak dijital kütüphane ile "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesinin her yıl geleneksel olarak sürdürülmesi hedefleniyor. Gelecek yıllarda da tüm öğrencilerin katılımına açılması planlanan proje, on binlerce çocuğun duygularını müziğe dönüştürdüğü bir arşiv olacak.

TBMM Başkanlığının himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projede görev alan müzisyenler, prodüktörler ve proje ortakları ise projeye gönüllü olarak katkı sağladı.