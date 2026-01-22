Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda "oy pusulası" gerginliği

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda yoklama sırasında salonda bulunmayan bir milletvekili adına oy pusulası gönderilmesi tansiyonu yükseltti. Meclis Başkanvekili Celal Adan, bu durumu saygısızlık olarak nitelendirerek protesto eden milletvekillerinin tepkisine yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda yoklama sırasında salonda bulunmayan bir milletvekili adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderilmesi nedeniyle tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Celan Adan, bu eylemi saygısızlık olarak niteleyerek, tepki gösterdi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında muhalefetin isteği üzerine gerçekleştirilen yoklamada, TBMM Genel Kurul Salonu'nda bulunmayan milletvekilleri adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderilmesi nedeniyle tansiyon yükseldi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bulundukları sıralardan kürsüye gelerek, olayı protesto etti. Genel Kurulda tansiyonun yükselmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Yaşanan olayı saygısızlık olarak niteleyen Adan, "Meclisi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Benim yönettiğim Genel Kurulda ciddi bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksızdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
