TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı

Meclis, 1 Ekim'de açılıyor. Öncesinde hazırlıklar hızlandırıldı. Genel Kurul'daki sağlık sorunlarına yol açan kavgalar nedeniyle acil durum butonu uygulaması hayata geçiriliyor.

ACİL DURUM BUTONU DEVREYE GİRECEK

Meclis Genel Kurulu'nda son dönemde kavgalar yaşandı. Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez, kalp krizi geçirip sonrasında hayatını kaybetti. Meclis Başkanlığı da Genel Kurul'da yaşanacak vakalar üzerine "acil durum butonu" tedbiri aldı.

Meclis yönetimi, 1 Ekim'de açılacak 28'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları ve basın toplantı salonları dahil olmak üzere kapsamlı bir temizlik yapılıyor ve bakımlar gözden geçiriliyor. Genel Kurul'daki kavgalar nedeniyle sık sık arızalanan ses sistemi de elden geçirilerek arızalı yerler onarıldı.

DOKTOR 1 DAKİKADA GENEL KURULA GELECEK

Ayrıca, acil durum butonu Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan kanlı kavgalar ve milletvekillerinin kalp krizi geçirme vakaları üzerine harekete geçen Meclis Başkanlığı, "acil durum butonu" formülünü devreye soktu. Bu yeni tedbire göre; TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Meclis başkanvekilleri, Genel Kurul'da bir milletvekilinin rahatsızlanması veya çıkan kavgada yaralanmalar söz konusu olduğunda, başkanlık kürsüsüne yerleştirilen kırmızı butona basacak ve Şeref Holü'ndeki 112 Acil Servis doktorlarını çağıracak. Doktorlar bir dakika içinde Genel Kurul salonunda olacak. Acil durum butonu uygulamasına ilişkin tatbikatlar da yapılıyor.