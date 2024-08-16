TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı

TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası TBMM'nin zemininde kanların olduğu görüldü. Zemine dökülen kanlar görevliler tarafından silindi. Meclis'te çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.