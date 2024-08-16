Üye Girişi
Haberler

TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM tutuklu bulunan TİP milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde sarf ettiği sözlerin ardından vekiller arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı.

TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası TBMM'nin zemininde kanların olduğu görüldü. Zemine dökülen kanlar görevliler tarafından silindi. Meclis'te çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Milletvekili Kavga İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (2)

JY:

KAFA YAPISI OLARAK AVRUPA'NIN 100 YIL GERİSİNDE TAM BİR ORTADOGU ÜLKESİYİZ.

12
1
yanıtYanıtla
VEFA:

Ahmet Şık ne diyorsa odur!...

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama!
title