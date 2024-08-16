TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
TBMM tutuklu bulunan TİP milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde sarf ettiği sözlerin ardından vekiller arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı.
TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası TBMM'nin zemininde kanların olduğu görüldü. Zemine dökülen kanlar görevliler tarafından silindi. Meclis'te çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.