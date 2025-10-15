TBMM'de Turizm ve Vakıflar Üzerine Düzenlemeler Görüşülüyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, düzenlemeye ilişkin komisyona yaptığı sunumda, Türkiye'nin köklü bir vakıf geleneğine sahip olduğunu ifade ederek, "Bu kültürün, medeniyetin ve yaklaşımının sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için çok önemli." dedi.

Teklifin 19 maddeden oluştuğunu ve Vakıflar Kanunu ile bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmasının öngörüldüğünü anlatan Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgede faaliyet gösteren seyahat acentalarından bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacağını, önceki dönemlere ait yıllık aidat borçlarının da herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacağını söyledi.

Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılacak değişiklikle marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenlerine ve gemi ve deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getirileceğini, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutulmasının zorunlu olacağını bildiren Yıldız, milli güvenliğin ve asayişin tesisine yönelik önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesinin amaçlandığını aktardı.

Düzenlemelerin önemine işaret eden Yıldız, "Vakıf medeniyetimize katkı sunan ve tarihi alanlarımızın en iyi ve en verimli şekilde yönetilmesine salık verecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Komisyonda, DEM Parti'nin verdiği Anayasaya aykırılık önergesi kabul edilmezken, teklifin geneli üzerinde görüşmeler yapılıyor.