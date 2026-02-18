Haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor, oy çokluğuyla kabul edildi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor, oy çokluğuyla kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırladığı raporu oy çokluğuyla kabul etti. Toplantıda 50 milletvekili yer aldı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor, Komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yaptı. Toplantıya, komisyon üyesi 50 milletvekili de katıldı. Toplantıda, gruplar ve partiler adına yapılan konuşmaların ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı taslak rapor oylamaya sunuldu. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, rapor için 47 milletvekilinin "kabul", 2 milletvekilinin "ret", bir milletvekilinin de "çekimser" oy kullandığını bildirdi.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Buğra Olaç -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki vekile konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki vekile konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber