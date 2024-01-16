'TERÖRE KARŞI BİLDİRİ' KONULU TBMM TEZKERESİ, GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ

'Teröre karşı bildiri' konulu TBMM Tezkeresi, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. DEM Parti haricindeki bütün partiler, tezkereye 'evet' oyu kullandı. 'Teröre karşı bildiri' konulu TBMM Tezkeresi, Meclis gündeminde okundu. Tezkerede, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu hatırlatılarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifa dilendi. Terör saldırısını gerçekleştirenlerin bunun karşılığını ağır bedellerle ödediğini ve ödemeye devam edeceği kaydedilen tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"Terör, hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin, güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK, YPG, PYS ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlarından Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz. Bütün dünya bilmelidir ki son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

DEM PARTİ, TEZKEREYE 'HAYIR' OYU VERDİ

Tezkerenin okumasının ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, DEM Parti haricindeki bütün partiler tezkereye 'evet' oyu verdi. Tezkere, oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis kararı haline geldi.

Oğuzhan SARI/ ANKARA,