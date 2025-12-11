TBMM'de "taciz" protestosu! Ortalık bir anda karıştı
Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik taciz iddiaları sonrası kadın milletvekilleri ve STK'lar protesto düzenledi. Polisin müdahale ettiği protestolar sırasında "Çocuk istismarı aklanamaz" sloganı atıldı.
- TBMM'de staj yapan bir öğrenciye yönelik istismar iddiası üzerine, ailesi 19 Kasım 2025'te TBMM Genel Sekreterliğine resmi şikayette bulundu.
- TBMM Genel Sekreterliği, 20 Kasım 2025'te idari soruşturma başlattı ve 4 Aralık 2025'te aşçı olarak görev yapan bir kamu personelini görevden uzaklaştırdı.
- TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasını öngörüyor ve sonuçlara göre ilgililere kamu görevinden çıkarılma dahil disiplin yaptırımları uygulanabileceğini açıkladı.
Kadın milletvekilleri, TBMM'deki stajyer bir öğrenciye yönelik istismara tepki göstermek için Meclis Dikmen kapıya yürüdü.
Yürüyüşte, "Çocuk istismarı aklanamaz" sloganı atıldı. Kadın vekillerin ve vatandaşların protesto yürüyüşü, polis engeliyle karşılaştı.
NE OLMUŞTU?
TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.
SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI
Açıklamada, şikayetin alınmasının ardından 20 Kasım'da vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. TBMM yönetiminin süreci "titizlikle yürüttüğü" vurgulandı.
BİR PERSONEL GÖREVDEN ALINDI
Soruşturma kapsamında ilk adım atıldı. Açıklamada, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Diğer isimler hakkındaki inceleme ise sürüyor.
KAPSAM GENİŞLETİLİYOR, DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK
Meclis yönetimi, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu. Soruşturma sonucunda, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılmaya kadar uzanan disiplin yaptırımlarının uygulanabileceği ifade edildi. TBMM Genel Sekreterliği, soruşturma sürecinde ortaya çıkan tüm bulguların adli mercilerle paylaşılacağını açıkladı.