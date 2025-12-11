Haberler

TBMM'de "taciz" protestosu! Ortalık bir anda karıştı

TBMM'de 'taciz' protestosu! Ortalık bir anda karıştı
Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik taciz iddiaları sonrası kadın milletvekilleri ve STK'lar protesto düzenledi. Polisin müdahale ettiği protestolar sırasında "Çocuk istismarı aklanamaz" sloganı atıldı.

  • TBMM'de staj yapan bir öğrenciye yönelik istismar iddiası üzerine, ailesi 19 Kasım 2025'te TBMM Genel Sekreterliğine resmi şikayette bulundu.
  • TBMM Genel Sekreterliği, 20 Kasım 2025'te idari soruşturma başlattı ve 4 Aralık 2025'te aşçı olarak görev yapan bir kamu personelini görevden uzaklaştırdı.
  • TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasını öngörüyor ve sonuçlara göre ilgililere kamu görevinden çıkarılma dahil disiplin yaptırımları uygulanabileceğini açıkladı.

Kadın milletvekilleri, TBMM'deki stajyer bir öğrenciye yönelik istismara tepki göstermek için Meclis Dikmen kapıya yürüdü.

Yürüyüşte, "Çocuk istismarı aklanamaz" sloganı atıldı. Kadın vekillerin ve vatandaşların protesto yürüyüşü, polis engeliyle karşılaştı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI

Açıklamada, şikayetin alınmasının ardından 20 Kasım'da vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. TBMM yönetiminin süreci "titizlikle yürüttüğü" vurgulandı.

BİR PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında ilk adım atıldı. Açıklamada, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Diğer isimler hakkındaki inceleme ise sürüyor.

KAPSAM GENİŞLETİLİYOR, DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK

Meclis yönetimi, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu. Soruşturma sonucunda, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılmaya kadar uzanan disiplin yaptırımlarının uygulanabileceği ifade edildi. TBMM Genel Sekreterliği, soruşturma sürecinde ortaya çıkan tüm bulguların adli mercilerle paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDüşünür:

Koyunlar alın sze akkapenız dpneminde koca meclıste sapk bıle var alın sze akkaape yuzyıl turkıyesı

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Kimbilir dönemle ne alakası var belki CHP Li belki TİP belki HDP Li adam belki sensin

yanıt25
yanıt21
Haber YorumlarıGoethegitme:

Gazzedeki sapıklıklara niye ötmediniz, Tvde salya salya izledigin ünsüzler çocuk yasta satılmışlarla geziyo Epstein davasindaki ecnebi ünsüzlere niye ses cikarmadiniz He niye!Biz sòyleyelim onlardan sizin gibi deyyuslardan da ondan dimi Zihniyetinizin mk

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıFirat Tas:

Ensarda 45 erkek çocuğa tecavüz edilirken bir kereden bişey olmaz diyenler bugün tecavüzü meclise taşıdılar yatacak yeriniz yok haramîler

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

SENDE O SALLADIĞIN 45 KİŞİNİN ARASINDAYDIN GALİBA

yanıt6
yanıt12
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O bir kefen bir şey olmaz diyen alçak belki tecavüzcüsüne aşıktır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFirat Tas:

Tam bir huresonsun

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıibrahim Kaya:

Ucu kendilerine dokununca nasılda zıplıyorlar oysa geçen hafta sokakta bir kızı sıkıştırıp tecavüze kalkışan 2 zibidi ellerini kollarını sallayıp aramıza katıldılar…

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
