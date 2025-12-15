TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan'dan, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasının yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla yalnızca bu konuya odaklanacak şekilde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İzlem Grubu oluşturduklarını bildirdi.

Erdoğan, KEFEK Başkanvekili ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve KEFEK Sözcüsü ve MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" hakkında kamuoyuna yansıyan iddialardan haberdar oldukları ilk andan itibaren KEFEK olarak bu konuda gerekli hassasiyeti gecikmeden gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, Komisyon Başkanlığı olarak konuyu hiçbir tereddüde yer vermeden, ivedilikle gündemlerine aldıklarını belirtti. Erdoğan, sürecin tüm yönleriyle ele alınabilmesi için başta TBMM Genel Sekreteri olmak üzere ilgili tüm yetkililerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Toplantıya eksiksiz şekilde tüm KEFEK üyelerini davet ettiklerini aktaran Erdoğan, "Toplantının ardından söz konusu iddiaların yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla, yalnızca bu konuya odaklanacak şekilde bir Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İzlem Grubu oluşturduk. KEFEK İzlem Grubu, 7 üyeden oluşmakta olup TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partileri kapsamaktadır." dedi.

"Mağdurların haklarının korunması ve desteklenmesinde sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz"

Erdoğan, KEFEK İzlem Grubu'nun çalışmalarına derhal başladığını, ilk toplantısını 14 Aralık'ta TBMM Genel Sekreteri ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Taciz iddiasıyla ilgili ailenin doğrudan Genel Sekreter'e ulaştığını, şikayet dilekçesi verdiğini, idari soruşturma kapsamında 5 personel hakkında işlem yapıldığını ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgelerin adli makamlarla paylaşıldığını anımsatan Erdoğan, bu sürecin yürütülmesinde Anayasanın 138. maddesiyle güvence altına alınmış yargı bağımsızlığı ilkesine azami hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Erdoğan, Komisyonun, sürecin şeffaflıkla ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ilerlemesini sağlarken, yargının görev alanına giren hususlarda sınırlarını bilen ancak kamu adına denetim sorumluluğunu da kararlılıkla yerine getiren özenli bir yaklaşım sergilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Komisyonumuzla işbirliği yapan ve söz konusu iddiaların titizlikle ve kararlılıkla soruşturulmasını sağlayan Sayın Meclis Başkanı'mıza ve Genel Sekreteri'mize teşekkür ediyoruz. KEFEK Başkanı olarak, açıkça ifade etmek isterim ki; bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Olayla bağlantısı tespit edilen faillerin, hukuk çerçevesinde ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde, en ağır biçimde cezalandırılması için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Aynı şekilde, mağdurların haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda da sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz."

"TBMM'de tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur"

Bu meselenin hiçbir şekilde siyasi tartışmaların, polemiklerin ya da farklı hesapların konusu yapılamayacağını belirten Erdoğan, kız çocukları ve ailelerinin onuru, hakları, güvenliği ve adalete erişimini korumanın herkesin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bu konuya ilişkin elinde bugüne kadar KEFEK'e, TBMM'ye veya Meclis yönetimine ulaştırılmamış herhangi bir bilgi veya belge olanlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Bu tür bilgiler, dedikodu ya da söylenti şeklinde kamuoyuna taşınmamalı, doğrudan idareye ya da bizlere iletilmelidir. Komisyonumuz, kendisine ulaştırılacak her türlü somut bilgi ve belgeyi, hukuk çerçevesinde ve büyük titizlikle değerlendirmeye hazırdır. TBMM'de tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur." değerlendirmesinde bulundu.