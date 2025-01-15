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TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Başladı

TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Başladı
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TBMM Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başladı. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında Anayasa'ya aykırılık tartışmaları yaşandı. Teklifin ülke siber güvenliğini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

Akar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siber güvenlik alanında çok ciddi çalışmaları ve yatırımları olduğunu belirterek, bu alanda çalışma yürüten kurumların koordinasyonun ve bütünlüğünün sağlanması için bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Akar'ın ardından usule ilişkin söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle önerge verdi.

Önerge üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, teklifin bazı maddelerinin Anayasa'nın kişi dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü, konut araması gibi ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olmadığını, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Yapılan oylamada, Anayasa'ya aykırılık önergesi kabul edilmedi.

"Kamusal açıkların ciddi manada önleneceği görüyoruz"

Teklife ilişkin bilgi veren Ali Özkaya, düzenlemenin, siber güvenlik alanında bir "kod" kanun olacağını vurguladı.

Özkaya, "Ülkemizde 'kara vatan', 'mavi vatan' ve 'gök vatan'dan sonra inşallah yeni bir kavramı daha bu kanunla ilave ediyoruz. 'Siber vatan' kavramını da bugünden itibaren çok daha sık kullanacağımızı ve bu kanunun, ülkemizin siber güvenliği açısından önemli bir süreci başlatacağını düşünüyoruz." dedi.

Hızla gelişen ve değişen dijitalleşmeye ilişkin Türkiye'de birden çok kanunda hükümler bulunduğunu anlatan Özkaya, tüm bunların bir bütün halinde ve tek bir çatı altında derlenmesi, ülkenin siber güvenliğinin daha da sıkılaştırılması, ekosisteminin daha düzgün bir şekilde kurulması, siber ürünlerle ilgili sertifikasyon ve standardizasyonun sağlanması ile bu alandaki denetimlerin yapılmasının önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Özkaya, kanun teklifiyle oluşturulacak Siber Güvenlik Başkanlığı ile Siber Güvenlik Kurulu'nun verdiği kararlar çerçevesinde çalışmalar yürütüleceğine işaret ederek, "Ülkedeki siber güvenlikle sık sık saldırılar yapıldığı, finans kuruluşlarından enerji altyapılarına kadar sürekli saldırıların olduğu ya da saldırı olduğu iddiası ve algısının oluşturulduğu gündeme geliyor. Bu alandaki suçun unsurları çok ağır ama kapsamı çok dar. Bugünkü sosyal medya ve dijitalliğin geldiği noktada mevcut suç, bu amacı karşılamıyor. Burada bir değişikliğe ve yeni bir ilave hükme ihtiyaç olduğu kanaati var." değerlendirmelerinde bulundu.

Bugün itibarıyla Türkiye'de 93 milyon mobil abone, 72,7 milyon geniş bant abonesi, 19,9 milyon da sabit geniş bant abonesi bulunduğunu kaydeden Özkaya, siber saldırılar başta olmak üzere terör ve organize suç örgütleri ile siber tehdit aktörleri tarafından devlet kurumlarının, enerji, finans, sağlık, haberleşme sistemleri gibi kritik altyapıların her türlü teknolojik cihazlarla hedef alınmaya başlandığını bildirdi.

Özkaya, "Siber güvenlik alanına ilişkin dünyanın birçok ülkesinde merkezi bir otoritenin kurulduğu ve bu otoritenin standardizasyonu, sertifikasyonu ve denetimi yaptığını görüyoruz. Bizim ülkemizde de bunların getirilmesiyle kamusal açıkların ciddi manada önleneceği görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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