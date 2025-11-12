TBMM'de RTÜK Üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker Seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi.

Genel Kurulda, RTÜK'te 24 Ekim 2025 ve 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan üyelikler için seçim yapıldı.

Seçimde, 279 milletvekili oy kullandı. 24 Ekim 2025 tarihinde boşalan bir üyelik için aday gösterilen Orhan Özdemir 250 oyla, 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan bir üyelik için aday gösterilen Fatma Çeliker ise 252 oyla RTÜK üyesi seçildi.

Seçimin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.