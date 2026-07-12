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Kuşadası'nda 5. kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kuşadası'nda 5. kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 68 yaşındaki Hasan Tutucu, 5. kattaki balkonda gerindiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturduğu apartmanın 5. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 68 yaşındaki Hasan Tutucu, hayatını kaybetti. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Çağdaş Sitesi Yolu Sokak üzerindeki bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin 5. katındaki balkona çıkan 68 yaşındaki Hasan Tutucu, görgü tanıklarının ifadelerine göre gerindiği sırada bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tutucu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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