Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Bakan Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP grupları arasında sözlü tartışma vekillerin fiziki müdahalesine dönüştü ve CHP, İYİ Parti, Saadet Grubu ile DEM Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

TBMM'de devam eden 2025 yılı bütçe görüşmeleri gergin anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşma yaşandı. Sözlü sataşmadan bir süre sonra vekiller karşı karşıya geldi.

MUHALEFET SALONU TERK ETTİ

Gerginliğin ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Grubu ile Dem Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler
img

Mike Tyson'dan eşine ses getirecek Jake Paul itirafı
img

Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

Son Dakika Haberleri

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 16 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ben milyar dolarlık adamım diyen Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir? Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? Rüyada altın toplamak ne anlama gelir? Rüyada üzüm toplamak ne anlama gelir? Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? 15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.