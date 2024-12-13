TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti

TBMM'de devam eden 2025 yılı bütçe görüşmeleri gergin anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşma yaşandı. Sözlü sataşmadan bir süre sonra vekiller karşı karşıya geldi.

MUHALEFET SALONU TERK ETTİ

Gerginliğin ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Grubu ile Dem Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.