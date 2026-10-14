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TBMM'de KVKK'deki 2 üyeliğe Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi

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TBMM Genel Kurulunda KVKK'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen 2 üyelik için yapılan seçimde Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay üye seçildi. En çok oyu alan isimlerin seçilmesinin ardından Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Kvkk ) üyeliklerine Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi.

Genel Kurulda, Kvkk'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen 2 üyelik için seçim yapıldı.

Seçime, Recep Keskin, Cennet Alas Şekerbay, Sefer Aktaş ve Mert Varol katıldı. Seçimde en çok oyu alan Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay KVKK üyesi seçildi.

Seçimin ardından Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA
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