TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, "Kahramanmaraş Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın "Bu topraklar sahipsiz değil" diyenlerin kenti olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'taki destanı, "Haritalara sığmayan direniş" şeklinde nitelendiren Karakoç, Kahramanmaraşlıların emperyalizme boyun eğmediğini belirtti.

Karakoç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin kenti sarstığını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta depremler sonrasında yeni yapılan konutları işaret eden Karakoç, "Bizim sorumluluğumuz binaları yeniden yapmak değil, Kahramanmaraş'ın tarihine yakışır geleceği inşa etmektir." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin çalışmalarını anlattı.

"Konya modeli"nin belediyecilikte hizmet esaslı yürütüldüğünün altını çizen Baykan, kentte Türkiye genelinde en ucuz öğrenci ulaşımının sağlandığını aktardı.

Baykan, altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiği Konya'da tarihi kimlik korunarak dönüşümler de yapıldığını ifade etti.

İlçe belediyelerinin de örnek projelere imza attığını söyleyen Mehmet Baykan, "SGK, vergi borcu olmadan, mali disiplin bozulmadan, çalışanlar mağdur edilmeden hizmet üretilmiştir. Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde neden hala trafik, ulaşım, su sorunları konuşulmaktadır. İyi belediyecilik için bahane değil, irade gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sorunlarına" ilişkin konuşmasında, vekil imam statüsündekilerin maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin de sorunlarının bulunduğunu dile getiren Çalışkan, bu kadrodakilerin yıllık izin haklarının olmadığını savundu.