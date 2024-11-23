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TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı

TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen iç güvenlik düzenlemelerini içeren yasa teklifine göre bekçilere yeterli şüphe varsa kişiyi elle kontrol edebilme yetkisi verildi. Bekçiler tarafından araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre izinsiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücülere 96 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

BEKÇİLERE YENİ YETKİ

Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetkiler tanındı. Bekçiler, sadece "silah bulundurma"ya ilişkin kuvvetli şüphe halinde üst araması yapabilecek. Bunun dışında üst arama yapamayacak. Araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek.

Ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Yasaya göre ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ya da bulunduranlara verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Yasayla, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet personelinin ölümü halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı yapılması hükme bağlandı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTemel Temel:

muhtarlık bekçilik bunlara gerek varmı hangi devirde yaşıyorsunuz. profosyonel ordu ve polis teşkilatı istiyoruz. siyasete bulaştırılmadan.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıMelih İnce:

Osmanlı’da da her padişahta yeni güvenlik güçleri oluşturmak gelenekti. Tarih tekerrürden ibaret.

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Bu ne lahana turşusu Bekçi ise her yeri arama yetkisi verilmeli

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Haber YorumlarıRolf Tolki:

Çık sokağa bir tane bekçi mi var ,hangi bekçi dolaşıyor

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