TBMM'de İklim Kanunu Görüşülürken Emeklilere Destek Vurgusu

TBMM Genel Kurulu, 'İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Birleşim de grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, emeklilerle ilgili, "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu çevre ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, 'İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Birleşim de Grup Başkanvekillerinin söz aldığı bölümde Türkiye gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'RAHAT BIRAKSINLAR ATATÜRK'Ü DE BİZİ DE'

AK Parti'li Usta, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü kadına yönelik yaşanan fiziki saldırı ile ilgili, "Başörtülü kadınlara hakaret etmeyi marifet bilen, başka da bir marifeti olmayan, salkım salkım her yerinden kötülük ve nefret akan zavallı biri yine bizlere saldırmış. Bıktık artık bu zavallılıklardan. Rahat bıraksınlar Atatürk'ü de bizi de. Sosyal medyada varlık sebebi olarak bizleri kullanmasınlar, ağızlarına dahi almasınlar. Bu kötü ve nefret dolu dili de özellikle kınıyorum. Gönül isterdi ki diğer siyasi parti temsilcilerinin de bu ülkenin başörtülü kadınlarına yapılan bu saldırıyı kınamalarını, bu konuda hassasiyet göstermelerini arzu ederdim ama görmemiş olabilirler. Ben özellikle bu konudaki hassasiyetimi dile getirmek istedim" diye konuştu.

'HİÇBİR KADININ KIYAFETİNDEN DOLAYI SALDIRIYA UĞRAMASINI ASLA KABUL ETMEYİZ'

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise yolcu otobüsünde yaşanan tartışmaya ilişkin AK Parti'li Usta'yı destekleyerek, "Başörtüsünden dolayı saldırıya uğrayan kadınlar konusundaki hassasiyetiniz için ben de hem teşekkür ediyorum hem de bu konuda bütün kadınların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sadece başörtüsünden dolayı değil, hiçbir kadının ne inancından ne kıyafetinden ne de tercihinden dolayı saldırıya uğramasını asla kabul etmeyiz, etmeyeceğiz de. Bütün kadınların yoldaşıyız ve bizler biriz, onu ifade edeyim" dedi.