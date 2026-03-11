Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Türkiye'nin bölgesel güvenliği, Van ve Gaziantep'in altyapı sorunları üzerinde durdu. Milletvekilleri, hükümetin söz verdiği yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Türkiye'nin bölgesinde barışın ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin dengeli ve yapıcı dış politika yaklaşımıyla, kendi ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı da hedeflediğini dile getiren Eser, etnik, mezhebi ya da dini ayrımcılığı besleyen her siyasi söylemin milletin tamamına zarar vereceğine dikkati çekti.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, Van'ın Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan bir kapısı olduğunu hatırlatarak, sınır kentleri için acil eylem planı hazırlanmasını istedi.

Şehirdeki altyapı ve istihdam sorunlarını anlatan Varli, İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in bazı altyapı sorunlarının yıllardır çözülmediğini ileri sürdü.

Meriç, iktidara kent için söz verdiği yatırımları hayata geçirmediği iddiasıyla tepki gösterdi.

