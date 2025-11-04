TBMM'de Gündem Beyin Göçü ve Eğitim Sorunları

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi'nin "Beyin göçü", İYİ Parti'nin "İlk Evim Arsa Projesi", DEM Parti'nin "Milletvekilliği ve yasama dokunulmazlığı", CHP'nin "Gebze'de çöken bina"ya ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, kaliteli eğitim alanların Türkiye'de çalışmayı tercih etmediğini söyledi.

Akademisyenlerin maaşlarının düşük olduğunu dile getiren Ekmen, işsizlik ve ücret yetersizliği nedeniyle kan kaybı yaşandığını savundu. Ekmen, tıp fakültesinden mezun olanların da Türkiye'yi terk ettiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, stratejik alanlarda eğitim alanların yurt dışına gittiğini dile getirdi.

Gençlerin yurt dışına gitme eğiliminde olduğunu söyleyen Sunat, niteliksiz eğitim politikaları yürütüldüğünü iddia etti.

Sunat, "Gençler daha iyi hayat koşulları için yurt dışına çıkmaktadır. Gençler, bu ülkede gelecek göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye'nin hızlı şekilde barışa doğru gitmesi gerektiğini belirtti.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Sakık, Türkiye'yi huzurun ülkesi yapmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "beyin göçü" ile umutların da göç ettiğini kaydetti.

Üniversiteden mezun olanların iş bulmakta zorlandığını savunan Kış, en yüksek "beyin göçünün" bilişim alanında yaşandığını aktardı.

Kış, "Bu ülkede yaşamak bile artık dayanıklılık testi haline gelmiştir. Türkiye beyinleri yetiştiriyor ama gençlere alan açamıyor." diye konuştu.

Partilerinin gençlerin valizine pasaport değil, umut koyacağını belirten Kış, beyin göçünün yanlış yönetimin sonucu olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, özgüveni yüksek, iddialı, girişimci gençlerin ülkesidir"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, gençlerin, bilim insanlarının, mühendislerin ve doktorların en kıymetli hazine olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda atılan adımların görmezden gelindiğine işaret eden Dusak, genç araştırmacılara sağlanan burs ve desteklerin artırıldığını belirtti.

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 80'e yükseldiğinin altını çizen Dusak, "Togg, TCG Anadolu, Kızılelma, Gökbey, Hürjet, genç mühendislerimizin eseridir. Bunlar beyin göçünün değil, beyin gücünü anlatan somut göstergelerdir. Türkiye, özgüveni yüksek, iddialı, girişimci gençlerin ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurulda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.