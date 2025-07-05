TBMM'de Gıda Zehirlenmesi İddialarına İlişkin Açıklama

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "TBMM'de gıda zehirlenmesi" iddialarına ilişkin, "Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumu tespit edilmemekle birlikte tedavileri tamamlanan veya devam eden milletvekillerimize ve diğer hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmelerin aynı titizlikle takip edileceğini ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Turan, yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gıda zehirlenmesi" konulu haber ve paylaşımlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

TBMM Hastanesinin, Meclis bünyesinde görev yapan yaklaşık 7 bin personele, milletvekillerine, önceki dönem milletvekilleri ve birinci derece yakınları ile günlük ortalama 10 bini aşkın ziyaretçiye sağlık hizmeti verdiğini bildiren Turan, şunları ifade etti:

"Meclis Hastanesinde 30 Haziran-4 Temmuz haftasında 3 bin 342 hastaya sağlık hizmet verilirken bu hastalardan bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuran kişi sayısı 161'dir. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde toplam hasta başvuruları içindeki bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuranların oranı bakımından Ankara ilindeki diğer hastanelerle Meclis Hastanesi arasında benzerlik olduğu ve geçmiş yıllar mevsim ortalamalarına göre bir artış görülmediği bildirilmiştir.

Öte yandan, Meclis Hastanesine bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleriyle başvuranlarla yapılan görüşmelerde yiyecek ve sıvı tüketimi bakımından genele şamil ortak yönler bulunmadığı, bir kısmının Meclis'te yemek yemediği, gıda tüketenler arasında ise restoran ve yemek seçimleri bakımından benzerlik görülmediği tespit edilmiştir."

"Analizlerin ilk neticesine göre herhangi bir sorun tespit edilmedi"

TBMM İdare Amiri Turan, ürün temini, saklanması, işlenmesi ve sunumuna dair kalite standartlarına ilişkin İSO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne sahip olan TBMM'nin, gıda numunelerini standartlara uygun şekilde sürekli olarak analiz ettirdiğini bildirdi.

Rutin kontrollerin yanı sıra 3 Temmuz'da Meclis restoranlarında hazırlanan tüm yemeklerin şahit numunelerinin Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Analiz Laboratuvarına gönderildiğini belirten Turan, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ve gıda analizlerinin de yapıldığını ifade etti. Turan, şunları kaydetti:

"Yapılan analizlerin ilk neticesine göre herhangi bir sorun tespit edilmediği belirlenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumu tespit edilmemekle birlikte tedavileri tamamlanan veya devam eden milletvekillerimize ve diğer hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmelerin aynı titizlikle takip edileceğini ifade ediyoruz."