TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, terör örgütü PKK'nın eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları hatırlatarak, "Şimdi bunca hakikati, süslü barış cümleleri arkasına saklayamazsınız. 1984'ten bugüne on binlerce kişinin ölümüne neden olan bu eli kanlı örgütün eli kanlı elebaşı olan kişi sözde barışın muhatabı olamaz, kurucu önderi olamaz, barış süreci siyasallaşma koordinatörü hiç olamaz. Bu sıfatları verenler, pazarlamaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin hafızası mezar taşlarından daha sağlamdır. Bu örgüt Kürt'ün katilidir, Türk'ün, Arap'ın, Zaza'nın, bu coğrafyada yaşayan her halkın katilidir. Eli kanlı örgütün uzantıları iyi bilmelidir ki PKK'yı Kürtlerle eşitlemek demek, teröristbaşını Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi göstermek bu millete yazılmış en büyük ihanettir" diye konuştu.

TEMELLİ: BARIŞ ELÇİSİ

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ise "Bu ülkenin barış elçisi Abdullah Öcalan'dır. Bunu o kafalarına çok iyi kazısınlar. O barış için attığı adım sayesinde bugün çocuklarımız ölmüyorsa buna minnet duyulur ancak. Buradan kalkıp da o yoksul çocukların bedeni üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

ÇÖMEZ: TERÖRİSTBAŞI

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de "Sayın hatibimiz son derece samimi ve iyi dille, iyi niyetle açıklamasını yapmıştır. Dinlemeye tahammül edemiyorsunuz, terörün kınanmasına tahammül edemiyorsunuz. Çünkü gözyaşından besleniyorsunuz, çünkü arkanıza dağı almışsınız, Kandil'i almışsınız, terör örgütünü almışsınız ve burada utanmadan, sıkılmadan terör örgütüne övgüler yağdırıyorsunuz. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a hiç kimse 'barış elçisi' diyemez, derse biz onu buradan reddederiz. Abdullah Öcalan; bu ülkede 50 bin kişiyi katletmiş bir terör örgütünün elebaşıdır, çocuk katilidir, bebek katilidir" diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Konuşmaların ardından DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milletvekilleri arasındaki gerilim sürünce, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, birleşime 5 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul'da, siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler görüşülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı