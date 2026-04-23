TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin "Devam ediyor süreç, bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. Önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız." dedi.

Bakırhan, TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların durduğu iddialarına ilişkin soruya Bakırhan, "Devam ediyor süreç, bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. Önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız." yanıtını verdi.