TBMM'de 23 Nisan Kutlamaları ve Eğlenceli Etkinlikler

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğleniyor.

TBMM'de 21-25 Nisan'da yapılacak etkinlikler çerçevesinde, çocuklar için bilim, sanat, kültür ve teknolojiyle iç içe olacakları bir program hazırlandı.

Sabah saatlerinden itibaren çocuklar, TBMM bahçesinde kurulan alana gelerek, kendileri içini hazırlanan etkinliklere katılıyor.

Meclis bahçesinde etkinliklerin olmasını çok beğendiğini söyleyen ortaokul öğrencisi Rabia Çunkaş, "Burası çok eğlenceli. Böyle yerlerin olmasını beğendik. 23 Nisan kutlu olsun." dedi.

Meclis bahçesine kurulan stantlardan en çok veterinerlik ve eczacılıkla ilgili olanları beğendiğini ifade eden ortaokul öğrencisi Zeynep Güran ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Atamızdan armağan olduğu için dünyadaki bütün çocukları toplayıp hepsinin bizimle gelip kutlaması lazım. Ben öyle düşünüyorum." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Azra Demirtaş da "23 Nisan'da böyle bir etkinliği yapmaları çok güzel bir şey. Herkesi eğlendiriyorlar. Güzel bir içerik sunuyorlar." ifadesini kullandı.