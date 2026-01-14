Haberler

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Kurtulmuş, kapsamlı rapor için emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile beraberindeki komisyon üyelerini kabul etti.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, yoğun bir çalışmanın ardından kapsamlı bir rapor hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

